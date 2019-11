Twitter bietet eine neue Funktion an, die gegen Hasskommentare helfen soll.

Twitter bietet eine neue Funktion an, die gegen Hasskommentare helfen soll.

Twitter bietet eine neue Funktion an, die gegen Hasskommentare helfen soll. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Soziale Medien Twitter-Nutzer sollen Hasskommentare ausblenden können

Hauptinhalt

Hassrede, Beleidigungen, Bedrohungen – der Ton in den Diskussionen ist rau. Twitter will jetzt seinen Nutzern ermöglichen, Hasskommentare unter dem eigenen Tweet auszublenden. Doch der Kommentar ist dann nicht gelöscht, sondern kann mit einem Klick wieder angezeigt werden, sowohl für einen selbst als auch für andere Nutzer. Was bringt diese neue Funktion, und warum macht Twitter das?

von Thomas Matsche, MDR AKTUELL