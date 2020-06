In Thüringen dürfte es ab dem Nachmittag teils ergiebigen Regen geben, sagte Koschak. In Sachsen-Anhalt und Sachsen könne es örtlich zu heftigen Schauern und Gewittern kommen, die Platzregen, Hagel und Sturmböen bringen könnten. Diese würden regional sehr begrenzt auftreten. Es drohten aber Überschwemmungen und vollgelaufene Keller, warnte Koschak. In der Nacht zum Freitag werde es dann vor allem in Sachsen und Sachsen-Anhalt nass. Auch dort könne es länger anhaltend regnen – dadurch bestehe die Gefahr von Aquaplaning.