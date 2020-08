Rechtschreibung Neue Duden-Ausgabe so dick wie nie

Ob ein Wort in den Duden aufgenommen wird, entscheidet die Redaktion mit einer digitalen Textsammlung. Sie enthält Milliarden von Wörtern, die nach zwei Kriterien durchforstet werden: Welche sind seit der letzten Auflage dazu gekommen und wie häufig wurden die Wörter in letzter Zeit verwendet.

Neu sind im Duden 2020 auch Hinweise zur geschlechtergerechten Sprache, sagt Kunkel-Razum. "Weil wir sehr viele Anfragen erhalten. Von Einzelpersonen, von Firmen, von Institutionen, von Ministerien und so weiter, wie sie Texte gendern sollen, also geschlechtergerecht gestalten sollen. Und da fanden wir, es ist an der Zeit. Wir haben hier eine große gesellschaftliche Diskussion zu diesem Thema und deshalb war es für uns an der Zeit, diese eben auch im Duden abzubilden."