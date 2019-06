Nach zwei Abstürzen mit fast 350 Toten müssen alle Maschinen der Baureihe 737 Max am Boden bleiben. Laut ersten Unfallberichten steht eine Steuerungssoftware von Boeing als mögliche Absturzursache im Verdacht. Ob diese auch mit dem nun von der FAA identifizierten Problem im Zusammenhang steht, blieb in der Mitteilung der Behörde unklar.

Bei dem Absturz in Äthiopien kamen alle 157 Flugzeuginsassen ums Leben. Bildrechte: dpa

Im Zuge der Aufklärung der Abstürze am 29. Oktober 2018 in Indonesien und am 10. März in Äthiopien räumte Boeing zudem ein, bereits rund ein Jahr vor dem ersten Unglück von einem Problem der 737 Max gewusst zu haben. Obwohl bereits einige Monate nach Auslieferungsbeginn der Baureihe im Mai 2017 festgestellt wurde, dass etwas mit dem Warnsystem in den Cockpits nicht stimmte, wurde die FAA erst nach dem Absturz in Äthiopien informiert.