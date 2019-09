In einer Klinik in Nordrhein-Westfalen sind innerhalb weniger Wochen drei Kinder mit Handfehlbildung auf die Welt gekommen. Nach Angaben des Krankenhauses waren bei normalem Unterarm die Handteller und Finger kaum angelegt. "Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig", teilte die Klinik in Gelsenkirchen mit.

Toxikologie der Charité eingeschaltet

Fehlbildungen dieser Art habe man in der Klinik viele Jahre nicht gesehen. Um die Fälle besser abklären zu können, hat die Klinik inzwischen Kontakt mit einer Spezialistin für Embryonal-Toxikologie an der Berliner Charité aufgenommen. Zuvor hatten Hebammenvertreterinnen in unterschiedlichen Medien auf die Fälle aufmerksam gemacht. Seither haben sich laut "Bild"-Zeitung bei einer der Hebammen 20 weitere Familien gemeldet.

Infektionen und Gifte mögliche Ursachen

Der betroffenen Klinik zufolge werden etwa ein bis zwei Prozent aller Neugeborenen mit einer Fehlbildung unterschiedlicher Ausprägung geboren. Fehlbildungen von oder an Armen und Beinen seien insgesamt sehr selten. Sie könnten unter anderem durch Infektionen entstehen, durch das Abschnüren durch die Nabelschnur aber auch Gifte.

Mehrere ähnliche Fälle in Frankreich

In den vergangenen Monaten hatte es ähnliche Fälle in Frankreich gegeben, wo Kinder ohne Hände, Unterarme oder Arme geboren wurden. Die Leiterin des französischen Registers für vorgeburtliche Fehlbildung der Region Lyon wertete die, wie sie sagte, äußerst seltenen Fehlbildungen im Deutschlandfunk als klares Zeichen von äußeren Einflüssen auf den Fötus. Ähnliche Fehlbildungen seien auch bei Tieren in den betroffenen Regionen beobachtet worden.

Umweltschützer geben Pestiziden Schuld