Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) hat am Samstag 66.627 Neuinfektionen innerhalb eines Tages in den USA gemeldet. Das ist einer neuer Rekordwert. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut JHU 3,2 Millionen Menschen in den USA mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 134.000 starben.