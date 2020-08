Am Freitag haben die Kreise und Städte in Deutschland etwa 1.012 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Das geht aus der Datenbank des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts "Risklayer" hervor. Zuletzt gab es am 17. Juni im Zusammenhang mit dem Ausbruch beim Schlachter Tönnies mehr als gemeldete 1.000 Neuinfektionen, davor wurde die Schwelle zuletzt am 8. Mai überschritten.