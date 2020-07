Am vergangenen Wochenende haben die Kreise und Städte in Deutschland knapp 800 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Das geht aus der Datenbank des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts "Risklayer" hervor. Das ist etwa doppelt so viel wie etwa an dem Wochenende 4./5. Juli und der höchste Stand an einem Wochenende seit Mitte Mai – wenn man den Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies Mitte Juni nicht mit berücksichtigt.