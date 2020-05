Wirtsfamilie König betreibt in der Sächsischen Schweiz die Gaststätte "Lichtenhainer Wasserfall", mitten im Kirnitzschtal in 5. Generation. Es gab immer mal wieder schwierige Zeiten. In der DDR wurden alle Lieferungen zugeteilt, die Flut spülte nicht nur einmal Schlamm und Geröll in den Gastraum. Und nun das Virus kurz vor der Saisoneröffnung.

Deersheim in Sachsen-Anhalt, mit 700 Einwohnern ein kleiner Ort, aber einer mit eigenem Dorfladen. Das ist heute nicht selbstverständlich und die Menschen wissen, was sie an dem Laden haben. Hier treffen sich auch in kontaktarmen Zeiten Jung und Alt. Nachbarn erfahren, wie es den anderen geht, hier hamstert keiner. Hans-Jürgen Müller ist froh, "dass es unseren Laden gibt. Er ist in der Zeit noch viel wichtiger als sonst." Jetzt, wo es langsam wieder zur Normalität zurückgeht, fragt man sich auch in Deersheim: Was hat diese Krise mit uns als Dorfgemeinschaft gemacht?