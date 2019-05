Niki Lauda war bis zuletzt eng mit Motorsport verbunden. Mit 19 Jahren startete er bei einem Bergrennen und wurde in einem Mini Cooper auf Anhieb Zweiter. Seinen Weg in die Formel 1 finanzierte er sich über Bankkredite, die er dank seines renommierten Namens bekam: Lauda stammte aus einer einflussreichen Wiener Industriellen-Familie, die von seiner Liebe zum Motorsport keineswegs begeistert war.

Niki Lauda vor seinem Unfall Anfang 1976. Bildrechte: imago images / Sven Simon

Elf Jahre lang (1975 bis 1984) fuhr Lauda in der Formel 1 und wurde dreimal Weltmeister. In seiner Sportkarriere überlebte er spektakuläre Unfälle. Wer mit Autorennen anfange, sagte er in mehreren Interviews, müsse sich fragen, ob er in einem Rennauto sterben wolle. Wie durch ein Wunder überlebte er am 1. August 1976 einen schweren Unfall auf dem Nürburgring: Auf der Nordschleife verlor er die Kontrolle über seinen Ferrari, raste in eine Felswand, sein Fahrzeug fing Feuer. Eine Minute später wurde er von anderen Fahrern aus dem Wrack gezogen.