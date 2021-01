Der Spinnenexperte gibt Entwarnung: "Aber das ist nicht der Fall. Es ist so, dass sie ihren deutschen Namen bekommen hat, weil man mit viel Phantasie auf dem Prosoma, also auf dem Vorderkörper, das Gesicht des Nosferatu erkennen kann."

"Mittlerweile nehme ich im Jahr über 100 Fundmeldungen wahr", berichtet der Biologe. Die Dunkelziffer sei viel größer. "Die Experten sind sich relativ einig, dass die Spinne mittlerweile in menschlicher Nähe in Deutschland etabliert ist."

In Sachsen wurde die Nosferatu-Spinne jetzt aber zum ersten Mal nachgewiesen, gefunden in einem Keller in Leipzig. Nun lebt sie auf dem Schreibtisch von Robert Klesser im Naturkundemuseum, der sie mit Futter versorgt. "Im Moment hält mich meine Spinnenliebe noch an, das Tier gut zu versorgen."