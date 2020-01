Rund 240.000 Menschen im Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens sind dazu aufgerufen worden, sich vor den verheerenden Buschbränden in Sicherheit zu bringen. Sie wurden über einen Notfall-Alarm auf ihren Handys informiert.

Australien hat mit einer neuen Hitzewelle zu kämpfen. In den ohnehin ausgedörrten Gebieten der Bundesstaaten New South Wales und Victoria werden Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius erwartet. Trockene Winde mit hohen Geschwindigkeiten sorgen für eine weitere Verschlechterung der Lage, teilten die Behörden mit.

Bereits in der vergangenen Woche mussten etwa 67.000 Menschen in der Region ihre Häuser verlassen. Victoria ist wie das benachbarte New South Wales besonders von den Bränden betroffen. Seit Beginn der Buschfeuer im Oktober sind mehr als zehn Millionen Hektar Land verbrannt, mindestens 26 Menschen kamen ums Leben.