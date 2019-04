Nach dem Großbrand in der Kathedrale Notre Dame in Paris ist die Anteilnahme weltweit groß. Angela Merkel sagte am Dienstag, es habe sie tief berührt, die Kirche in Flammen zu sehen. "Notre-Dame ist auch unser gemeinsames, europäisches Erbe, das wir miteinander teilen", sagte die Kanzlerin. Sie habe Präsident Emmanuel Macron am Vormittag telefonisch ihre Anteilnahme übermittelt.