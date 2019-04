Für den Wiederaufbau des Wahrzeichens will die französische Regierung einen internationalen Architektenwettbewerb ausschreiben. Premierminister Édouard Philippe sagte in Paris, der künftige Vierungsturm müsse den "Techniken und Herausforderungen unserer Zeit" gewachsen sein.



Er kündigte zudem für die kommende Woche ein neues Gesetz an, das Transparenz im Umgang mit den Spenden sicherstellen soll. Jeder Euro, der für den Wiederaufbau von Notre-Dame eingezahlt werde, werde dafür auch eingesetzt und für nichts anderes, sagte Philippe. In den vergangenen Tagen waren über 800 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen – überwiegend aus der Privatwirtschaft.

Beim Brand stürzte ein Turm aus Holz sowie weite Teile des Daches ein. Auch das war aus Holz. Bildrechte: dpa