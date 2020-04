Corona-Krise Tierparks in Mitteldeutschland wollen keine Notschlachtungen

Hauptinhalt

Die Tierparks in Deutschland sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Es fehlt an Einnahmen. Das führt bei manchen Zoos zu dramatischen Überlegungen: Als letzten Schritt sieht ein Tierpark in Neumünster keine andere Möglichkeit, als die Zwangsschlachtung von Tieren. Natürlich nur, wenn es nicht mehr anders geht – etwa, weil das Geld für Futter ausgeht.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL