Zolgensma Novartis startet Verlosung von Gentherapie für kranke Babies

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat am Montag mit der Verlosung der Gentherapie Zolgensma begonnen. Sie ist für Kinder unter zwei Jahren, die an spinaler Muskelatrophie (SMA) leiden. Die Erbkrankheit löst Muskelschwund aus und kann in schweren Fällen unbehandelt zum Tod führen.