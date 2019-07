Der tschechischer Schlagerstar Karel Gott hat zu seinem 80. Geburtstag für lange Warteschlangen in Prag gesorgt. Hunderte Menschen hatten am Sonntag im strömenden Regen vor einem Plattenladen im Zentrum der tschechischen Hauptstadt gewartet, um für umgerechnet zwei Euro einen "Null-Euro"-Schein mit Karel Gotts Konterfei zu ergattern.

Die Souvernir-Sonderdrucke, die echten Euro-Banknoten sehr ähnlich sehen, werden eigens von der Europäischen Zentralbank genehmigt. Sie gab es bisher beispielsweise für den Eiffelturm in Paris, den Londoner Big Ben und den niederländischem Maler Rembrandt van Rijn.



Der auch in Deutschland beliebte Sänger Karel Gott ist in seiner Heimat so etwas wie eine Nationallegende. Zu seinem Geburtstag brachten die Fernsehsender zahlreiche Sondersendungen. Tschechische Musikfans wählten ihn 42 Mal zum beliebtesten Sänger des Jahres. Zu seinen bekanntesten Hits gehören unter anderem "Biene Maja" und "Einmal um die ganze Welt".