Sie leben am Rande der Gesellschaft und doch mittendrin. In den Großstädten, vor Einkaufszentren und Bahnhöfen, immer in der Hoffnung auf den einen oder anderen geschenkten Euro: Obdachlose. Die meisten Menschen eilen vorbei, für sie sind die abgerissenen, oft süchtigen Gestalten quasi nicht existent – und doch steht hinter jedem dieser Menschen ein Schicksal.

"Die sterben alle! Die sterben alle!", weint Nadine, bei einem der ersten Treffen mit MDR-exakt und fällt ihrem Kumpel Siggi um den Hals. An diesem Tag ist die Beerdigung eines Obdachlosen. "Der war zwar heroinabhängig, aber er war ein guter Kerl. Ich habe den immer gut leiden können und jedes Mal sterben die."

Irgendwann bricht Nadine einfach zusammen

Nadine und ihr Kumpel Siggi vor dem Leipziger Hauptbahnhof. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nadine und Siggi hausen damals gleich hinter dem Hauptbahnhof in den leer stehenden Lagerhallen. Beide sind schwer alkoholabhängig. Nadine ist noch keine 30 und zweifache Mutter. Ihre Kinder leben in Pflegefamilien. Mit dem Trinken aufzuhören ist für sie keine Option. "Da könnte der Papst persönlich vor mir stehen, ich bin überhaupt nicht motiviert. Ich trinke einfach auch zu gerne", sagt die junge Frau mit dem aufgedunsenen Gesicht und den schwarzen Zähnen.

Nur wenig später geht es massiv bergab mit Nadine. Zum Arzt geht sie nicht. Es ist ein weitverbreitetes Phänomen: Obdachlose entziehen sich medizinischer Versorgung, berichtet der Mainzer Arzt Gerhard Trabert: "Ich glaube, dass sehr viele wohnungslose Menschen genau wissen, was es bedeutet, so zu leben. Dass sie wissen, dass sie auch daran sterben können und dass es fast so etwas ist wie ein chronischer Suizid."

Irgendwann bricht Nadine einfach zusammen. 15 Jahre exzessives Trinken haben Leber und Nieren massiv geschädigt. Nadine kämpft mit dem Tod und liegt schwer gezeichnet im Krankenhaus. Kumpel Siggi besucht sie auf der Intensivstation. "Du packst das", sagt er.

Nach der Intensivstation ein kompletter Neustart

Und tatsächlich – Nadine überlebt. Irgendwann ist sie wieder am Hauptbahnhof. Es wird ein kompletter Neustart. Denn auch ihr altes zu Hause gibt es so nicht mehr. Die Lagerhallen werden abgerissen. Am Hauptbahnhof soll ein neues Stadtviertel entstehen.

Nadine ist inzwischen seit anderthalb Jahren trocken. Jetzt will sie ihre Kinder kennenlernen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Anderthalb Jahre nach ihrem Zusammenbruch trifft MDR-exakt Nadine wieder. "Mir geht es gut", sagt sie. "Ich habe gerade meine Zähne machen lassen und bin jetzt anderthalb Jahre trocken", sagt sie, grinst und zeigt das strahlende Weiß hinter ihren Lippen. Sie will zum Jugendamt gehen, um ihre Kinder wieder zu treffen. "Ja, vergessen habe ich die nicht. Ich will sie nicht da rausreißen, wo sie sind, aber ich würde sie gerne kennenlernen."