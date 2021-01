Liane Kühn vom Verband für Pflege- und Adoptivkinder Sachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Was es für Kinder bedeutet, wenn die Eltern Drogen nehmen, ist den beiden offenbar gar nicht bewusst. Doch was bedeutet es für die Kinder, wenn das Jugendamt einschreitet. 2019 lebten in Sachsen 1.364 Kinder in Pflegefamilien. Viele von ihnen kommen aus Elternhäusern, in denen es Drogenmissbrauch gibt, sagt Liane Kühn, Chefin des Pflegekinder- und Adoptivfamilien-Verbandes in Sachsen. Das sei ein äußerst labiles Umfeld für die dort lebenden Kinder.