Auch die Opposition im Deutschen Bundestag fordert mehr Engagement für Menschen ohne eigene Wohnung. Chris Kühn ist Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Grünen Fraktion: "Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir ein bundesweites Wohnungslosennotfallprogramm haben, das der Bund auch koordiniert, dass auch Bundesmittel hier reinfließen. Und dass wir so Projekte etablieren, wie 'housing first'." Also dass man nicht erst in die Notunterkunft komme, die dann stigmatisierend sei, sondern dass man als erstes eine Wohnung bekomme und dann eine Arbeit.