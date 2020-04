Obduktionen bei Verstorbenen, bei denen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vorlag, sollten zunächst auf Anraten des Robert-Koch-Institutes (RKI) wegen des Infektionsschutzes auf ein Minimum beschränkt werden. Damit sollte verhindert werden, dass Rechtsmediziner sich so anstecken könnten. Doch der Eigenschutz ist für einen Rechtsmediziner ohnehin das A und O. Prof. Rüdiger Lessig, der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Halle-Wittenberg, kritisiert deswegen die Empfehlung des RKI. "Wir hätten uns gewünscht, dass das RKI sich nicht hingestellt hätte, dass alles so gefährlich ist", sagt der Pathologe zu "FAKT".

"Die eigentliche Todesursache ist nicht bekannt"

Prof. Rüdiger Lessig ist Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Universität Halle-Wittenberg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Diese Praxis hat schwerwiegende Konsequenzen für die Statistiken. So würden nun Tote in der Corona-Statistik mitgezählt, die "in Verbindung mit Corona" gestorben sind, so Lessig. "Die eigentliche Todesursache, das merkt man auf den Totenscheinen, die ist nicht bekannt", erklärt der Rechtsmediziner "FAKT". Ohne Obduktionen sei auch nicht nachvollziehbar, zu welchen Veränderungen die Krankheit genau im Körper führe und mit welchen Behandlungen man eventuell gegensteuern könne.

RKI empfiehlt nun doch Obduktionen - doch müssen sie erst gemacht werden

Nach einem Monat hat das Robert-Koch-Institut (RKI) umgeschwenkt und befürwortet nun Obduktionen, um der Krankheit auf den Grund zu gehen. Doch der Zeitverzug hat Konsequenzen für die Wissenschaft. "FAKT" hat die Gesundheitsministerien aller Bundesländer angefragt, wie viele Obduktionen es bisher gab. Die Antworten blieben aus oder genaue Zahlenangaben konnten nicht gemacht werden. Oder es wurde nur von einzelnen Obduktionen berichtet. Nur Hamburg obduziert nach eigenen Angaben sämtliche Coronatoten.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping setzt auf die Empfehlungen des RKI. Bildrechte: dpa Petra Köpping ist als sächsische Ministerin für Gesellschaftlichen Zusammenhalt für Gesundheit zuständig. Auch sie kann nicht genau benennen, wie viele Obduktionen es bislang im Freistaat gab. Die Ministerin stützt sich auf die Empfehlungen des RKI und erklärt: "Es wäre vielleicht etwas für die Zukunft, worüber man reden könnte. Wenn die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts so aussieht, dass wir mehr Obduktionen empfehlen, dann werden wir das auch tun."

Mediziner kritisieren Einschränkung der Bürgerrechte

Deutschland befindet sich im Shutdown. Bürgerrechte wurden eingeschränkt. Der Alltag aller hat sich durch die Beschränkungen sehr verändert. Doch mögliche wissenschaftliche Erkenntnisse über das neuartige Coronavirus und die Krankheit Covid 19 blieben durch nicht vollzogene Obduktionen ungenutzt. "Das ist auf jeden Fall ein Missverhältnis", betont Prof. Rüdiger Lessig, Leiter Institut für Rechtsmedizin Universität Halle-Wittenberg. Das Bürgerrecht einzuschränken, aber gleichzeitig mögliche wissenschaftliche Methoden außer Acht zu lassen, die mehr Klarheit über die Erkrankung bringen, ist für den Rechtsmediziner nicht nachvollziehbar.

Bürgerrecht einschränken und auf der anderen Seite zu sagen, wir verzichten auf mögliche Erkenntnisgewinne, was diese Erkrankung angeht, das passt irgendwie nicht zusammen. Prof. Rüdiger Lessig, Leiter Institut für Rechtsmedizin Universität Halle-Wittenberg FAKT