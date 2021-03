Wenn der Inzidenzwert mindestens 14-Tage nach den letzten Lockerungen stabil unter 50 Neuinfektionen liegt, dann werden Freizeitveranstaltungen im Freien mit maximal 50 Personen wieder erlaubt . Zudem ist auch Kontaktsport in Sporthallen und Fitnessstudios wieder erlaubt. Solche Lockerungen sind frühsten ab dem 5. April möglich.

Sollte der Inzidenzwert die vergangenen Wochen seit der letzten Lockerung stabil bzw. sinkend unter den 100 Neuinfektionen liegen, dann kommt es nur zu Veränderungen der Regelungen im Einzelhandel und Sport. Der Einzelhandel darf dann eine Person pro 10 bzw. 20 Quadratmeter je Verkaufsfläche in den Laden lassen.

Der Besuch von Sportstätten ist ohne ein tagesaktuelles Testergebnis möglich – jedoch darf in geschlossenen Räumen nur kontaktfreier Sport betrieben werden und Kontaktsport ist nur im Freien möglich.

Am 22. März wollen sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen erneut mit der Kanzlerin treffen, um über weitere Öffnungen in den Bereichen Gastronomie, Kultur, Veranstaltung, Hotels und Reisen zu entscheiden. Berücksichtigt soll dabei die Entwicklung der Virusmutation in den vergangenen Wochen sowie wie gut die Impf- und Teststrategie läuft.