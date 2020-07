Österreich weitet wegen steigender Corona-Infektionszahlen die Maskenpflicht wieder aus. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, ab Freitag müsse landesweit in Supermärkten, Bank- und Postfilialen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Maskenpflicht galt zuletzt nur in Bussen und Bahnen, im medizinischen Bereich sowie in einigen Regionen.

Kurz sagte, die Masken hätten auch einen symbolischen Effekt. Je mehr sie aus dem Alltag verschwänden, desto stärker sei die Sorglosigkeit. Seit Anfang Juli hatten sich in Österreich teils wieder mehr als 100 Menschen täglich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Derzeit sind in Österreich insgesamt 1.400 Menschen mit dem Virus infiziert. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte, es beginne wieder ein bisschen zu brodeln.

Regierungschef Kurz kündigte außerdem schärfere Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien an. Er sagte, viele neue Corona-Fälle seien in jüngster Zeit von Reisenden eingeschleppt worden, die aus Ländern des Balkans zurückkehrten. Wer aus den betroffenen Ländern nach Österreich einreisen will, muss einen neuen und von einem auch in Österreich anerkannten Labor ausgestellten negativen Corona-Test vorweisen. Österreicher, die vom Besuch auf den Balkan zurückkehren, müssen sich in Quarantäne begeben. Die Quarantäne-Pflicht soll schärfer kontrolliert werden.