In Österreich wird das öffentliche Leben wieder massiv heruntergefahren. So geht es aus einem Regierungsentwurf hervor, über den mehrere Nachrichtenagenturen berichteten. Demnach gilt ab Dienstag wieder ein vollständiger Lockdown – vergleichbar mit den Schließungen im Frühling während der ersten Corona-Welle. Die Regierung will sich am Nachmittag noch zu den Plänen äußern.