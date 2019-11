In Kärnten traten nach starken Regenfällen auch mehrere Seen über die Ufer. Der Faaker See bei Villach führte am späten Sonntagabend ein Hochwasser, wie es statistisch nur alle 100 Jahre vorkommt. Der Pegel war seit der Nacht zum Samstag um rund 40 Zentimeter auf 140 Zentimeter gestiegen. In Lavamünd an der Drau wurde ein mobiler Hochwasserschutz errichtet und es wurden Sandsäcke verteilt. Der Ortskern wurde gesperrt.