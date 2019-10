Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft soll der Online-Shop an den Start gehen.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft soll der Online-Shop an den Start gehen. Bildrechte: imago images / Westend61

Online-Shopping Halle: Online-Shop für regionale Unternehmen geplant

Hand auf's Herz: Sie bestellen doch sicherlich auch hin und wieder im Internet, anstatt die Geschäfte in der Innenstadt zu besuchen. Ist ja auch viel einfacher und schneller. Für die Händlerinnen und Händler in der Stadt bedeutet das aber weniger Kundschaft und damit auch weniger Umsatz. Die Stadt Halle will deshalb einen eigenen Online-Shop für die Unternehmen aus der Region eröffnen.

von Fabienne von der Eltz, MDR AKTUELL