Artikel-Retouren Steuerrecht macht Spenden teurer als Wegwerfen

Für ein vernichtetes Produkt fällt in Deutschland keine Umsatzsteuer an, weil es von der Finanzbehörde als wertlos betrachtet wird. Bei Sachspenden hingegen wird die Umsatzsteuer veranschlagt. Denn der Händler hat sie zuvor mit einem Vorsteuerabzug erworben. Wird Ware unentgeltlich weitergegeben, bleibt die Umsatzsteuer aus, die sonst durch den Käufer entrichtet wird. Deswegen wird sie bei Sachspenden fällig.

Doch es gibt Sachspenden, die keiner Umsatzsteuerpflicht unterliegen. So wurden 2012 Lebensmittelspenden an Tafeln generell davon befreit. "Bei begrenzt haltbaren Lebensmitteln soll der Wert nach Ladenschluss regelmäßig null Euro betragen. So fällt keine Umsatzsteuer an", hieß es in einer Erklärung der Bundesregierung dazu.