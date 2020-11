In der Anhörung des Gesundheitsausschusses vergangenen Donnerstag stieß besonders dieser Paragraph 28a auf Kritik. Anika Klafki, Juniorprofessorin für öffentliches Recht an der Universität Jena, bemängelt in einer Stellungnahme zur Anhörung, dass der Gesetzentwurf in diesem Punkt nicht präzise genug sei: "Die Reihenfolge der genannten Maßnahmen scheint willkürlich gewählt zu sein. Weder orientiert sie sich an der Eingriffsintensität der Maßnahmen noch an den betroffenen Grundrechten."