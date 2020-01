In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen leben nach Angaben der Deutsche Stiftung Organtransplantation heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl die meisten Organspender: 14,9 Einwohner pro eine Million stellen ihre Organe bereit.



Aber auch hier war der rückläufige Trend bei den Spenderzahlen zu spüren: In Sachsen gab es 66 Spender (+/- 0), in Sachsen-Anhalt 32 Spender (-7) und in Thüringen 27 Spender (-10).



Deutschlandweit kamen auf eine Million Einwohner 11,2 Spender. Mit dieser Quote ist Deutschland im internationalen Vergleich eines der Schlusslichter.