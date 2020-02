Zugverkehr wegen Orkantiefs eingestellt Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) will am Wochenende genaue Unwetterwarnungen herausgeben, sobald konkrete Vorhersagen möglich sind. DWD-Meteorologe Andreas Friedrich wies bereits darauf hin, dass am Montag der Bahnverkehr massiv behindert sein könnte.



Bahnsprecher Burkhard Ahlert betonte, die Deutsche Bahn beobachte das Wettergeschehen und werde im Ernstfall Züge stehen lassen, um keine Fahrgäste zu gefährden. Mitarbeiter würden auch sofort ausrücken, um mit Spezialgeräten die Gleise frei zu räumen, sowie Technik und Oberleitungen zu reparieren.



Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie BSH erwartet für die Nordsee in der Nacht zu Montag sowie in den darauffolgenden Tagen erhöhte Wasserstände. Dann droht Hochwasser an der Nordsee von der nordfriesischen Küste bis zur Elbmündung und in Hamburg.