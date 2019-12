Dabei scheint das Interesse an ostdeutschen Künstlern und Künstlerinnen langsam zu wachsen. So plant zum Beispiel der Kunstpalast in Düsseldorf eine Sonderausstellung zu Kunst in der DDR. Kunsthistoriker Tannert wünscht sich jetzt noch, dass es auch in monothematischen Ausstellungen üblich wird, Arbeiten ostdeutscher Künstler und Künstlerinnen einzubeziehen, was bisher vor allem an westdeutschen Häusern kaum passiert.