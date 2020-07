"Umschau"-Reporter Thomas Weidner hat am vergangenen Wochenende den Selbsttest gemacht und nach einer Unterkunft in Binz, dem größten Seebad der Insel Rügen, Ausschau gehalten. 17.000 Gästebetten werden dort vorgehalten. Als Corona-Schutzmaßnahme durften diese - wie in ganz Mecklenburg-Vorpommern - nur bis zu einer Auslastung von 60 Prozent vermietet werden. Mitte Juni wurde die Beschränkung wieder aufgehoben.

In zwei Hotels versucht er stichpunktartig sein Glück - und kommt zu spät. Alles ist ausgebucht. Also macht er sich auf den Weg zur Touristeninformation, die auch bei der Vermittlung von Unterkünften hilft. Dort telefoniert Mandy Knebusch für ihn die Vermieter durch. Mehr als 20 Anbieter von Ferienwohnungen ruft sie an. Auch hier: nichts zu machen.

"Fast hundertprozentige Auslastung" in Binz

Binz ist im Sommer generell ein beliebtes Urlaubsziel, erklärt Ronald Rambow vom Fremdenverkehrsverein. Dieses Jahr habe er viele Gäste gezählt, die zum ersten Mal auf Rügen sind. "Im Augenblick ist es übervoll, nicht nur die ganze Insel, Binz insbesondere. Wir haben ja eine fast hundertprozentige Auslastung mittlerweile", sagt er "Umschau"-Reporter Thomas Weidner.

Matthias Brath, Geschäftsführer der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst, im Gespräch mit Reporter Matthias Weidner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dieser startet im benachbarten Ortsteil Prora einen weiteren Versuch. Dort beherbergt eine immerhin mehr als zwei Kilometer lange Ferien-Anlage Ostseeurlauber. Eins der Appartments ist tatsächlich noch frei. Die Unterkunft ist hochwertig eingerichtet. Für stolze 326 Euro pro Nacht am Wochenende wäre sie noch zu haben. In der Touristenhochburg Binz in überschaubarer Zeit ein bezahlbares Zimmer zu ergattern, schlug also fehl.

Auch Mangelware: Stellplatz für Camper

"Umschau"-Reportner Thomas Weidner gibt noch nicht auf. Auf Zingst will er eine Übernachtungsmöglichkeit auf einem Campingplatz ergattern. Dort trifft er auf Steffi Wolf und Karsten Krause aus der Nähe von Eisenach, die seit 25 Jahren jedes Jahr an der Ostsee campen. Doch Corona hat auch hier Veränderungen mit sich gebracht. "Da wurde jetzt gerade gesagt, dass wir drei Meter Abstand halten sollten zu jedem Nachbarn", sagt Steffi Wolf. Ihren Platz hatten sie sich schon im Oktober gesichert. Jetzt sind die Camping-Plätze an der Ostsee praktisch ausgebucht.

Campingplätze sind praktisch ausgebucht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer keine Reservierung habe, dürfe nicht anreisen, sagt Campingplatz-Betreiber Rainer Frank. Lediglich eine freie Fläche hat er noch im Angebot. Diese ist allerdings für Gäste reserviert, die spontan mit dem Rad kommen und nur eine Nacht bleiben. Die Nacht im Zelt für zwei Personen kostet hier 30,60 Euro. Abends sei der Platz immer ausgebucht, erklärt der Campingplatz-Betreiber. Die Gäste müssen vom "Schnell-Zeltplatz", wie er ihn nennt, am nächsten Morgen aber wieder weiterziehen.

Abstand am Strand wird gewahrt

Thomas Weidner macht einen Abstecher zum Strand. Dort trifft er auf Strandkorb-Vermieter Ulf Dorhmann, der im März der erste Covid-Patient auf Rügen war. Ulf Dohrmann ist froh, dass die Insel jetzt Corona-frei ist. Damit sie das auch bleibt, achtet er genau auf Abstand und Hygiene. Jeden Tag desinfiziert er im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen 50 Strandkörbe. Er und seine Mitarbeiter haben auch im Blick, dass die Urlauber genügend Abstand zueinander halten.

Ein Blick auf den beliebten Ostseestrand in der Vogelperspektive. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Trotz der Mehrarbeit bekommen die Kunden die Strandkörbe zum gewohnten Preis. "Der Strandkorb kostet genauso viel wie letztes Jahr", betont Dohrmann. "Aber in den Appartments gibt es oft Preisänderungen", erklärt er weiter. Denn viele seien neu gemalert und ausgestatt worden in der Coronazwangspause.

Strände bisher noch nicht wegen Überfüllung gesperrt

Dass der Abstand (meist) gewahrt wird, kann auch Matthias Brath vom Strand in Zingst berichten, der rund 90 Kilometer von Binz entfernt und ebenfalls ein Besuchermagnet ist. Der Geschäftsführer der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst sieht da keine Probleme. "Wir setzen natürlich auch auf die Gäste, dass sie da selber drauf achten", erklärt er. Und das funktioniere auch. Bisher wurden in Mecklenburg-Vorpommern auch noch keine Strände wegen Überfüllung gesperrt.

Ein Tipp für noch Buchungswillige Der Mangel an Unterkünften, so hat es der Hotel- und Gaststättenverband verkündet, gilt vor allem für Ferienwohnungen an der Küste. Hotelzimmer in den größeren Städten in Mecklenburg-Vorpommern seien weiterhin zu bekommen.