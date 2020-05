Auch das "Cliff"-Hotel in Binz, ein ehemaliges Feriendomizil der SED-Parteigrößen und heute Spa- und Wellnessressort mit mehr als 500 Betten, nimmt den Betrieb wieder auf. Dass für alle Mundschutz gelte, sei durchaus gewöhnungsbedürftig, so Hoteldirektor Peter Schwarz zu "exakt".

Hoteldirektor Peter Schwarz erklärt, oberstes Gebot seien nun Hygiene, Abstand und Nachverfolgbarkeit. Das gelte für Gäste und Mitarbeiter. Diese Schutzmaßnahmen werden auf Grundlagen von Bestimmungen der Landesregierung umgesetzt. Hoteliers dürfen auch keine Gäste aus Risikogebieten empfangen. Die Reservierungen müssen immer wieder darauf geprüft werden. "Das ist sehr aufwendig. Wir gucken täglich auf diese Liste“," so Schwarz zu "exakt". Bisher habe bei ihm niemand aus einem Risikogebiet Übernachtungen gebucht. "Ich hoffe auch, dass es so bleibt", räumt der Hoteldirektor vom Cliff-Hotel ein. Dass auch all die anderen geltenden Auflagen eingehalten werden, würden er und die Abteilungsleiter überprüfen. Das Hotel sei mit dem Ordnungsamt im Kontakt. "In erster Linie kontrollieren wir uns selbst", so Schwarz. Da gewesen sei noch niemand von der Behörde.