Doch aktuell scheinen die Übernachtungskosten in einem bestimmten Segment in Mecklenburg-Vorpommern sogar zu sinken – zumindest nach Datenlage der Suchmaschine "Home To Go" – in dem Segment für Ferienwohnungen und Ferienhäuser. "Home to go" hat MDR Aktuell Vergleichsdaten zu Urlaubsbuchungen an der Ostseeküste bereitgestellt. Rund 50.000 Angebote wurden dafür analysiert. Das Ergebnis: Wer jetzt eine Unterkunft für die erste Woche der Sommerferien sucht, zahlt laut "Home-to-Go" im Median in Mecklenburg-Vorpommern rund 77,86 Euro pro Nacht und damit 18,94 Euro weniger als im vergangenen Jahr für die erste Ferienwoche.