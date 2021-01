Dem Bericht zufolge erlebt die Welt die schlimmste Jobkrise seit mehr als 90 Jahren, in der Hunderte Millionen Menschen Einkommen oder Arbeit verloren hätten. Frauen seien davon am stärksten betroffen: Sie arbeiteten häufig in besonders betroffenen Branchen wie etwa im Gastgewerbe. Zudem stellten sie weltweit etwa 70 Prozent der Arbeitskräfte im Gesundheits- und Sozialwesen - und seien so auch einem höheren Risiko ausgesetzt seien, an Covid-19 zu erkranken.