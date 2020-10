Die Konstellation westdeutsch/ostdeutsch gab es bis zur Jahrtausendwende in nur rund vier Prozent der Ehen. Wieso war das so?

Dr. Wiebke Rößler: Beim Thema Partnerwahl ist bekannt, dass die meisten Paare aus dem nächsten Bekanntenkreis zusammenkommen. Man lernt sich entweder in der Familie kennen, über Freundeskreise oder bei der Arbeit. Früher gab es Studien, dass die meisten Partner, wenn sie sich kennengelernt haben, nicht weiter als fünf, maximal zehn Kilometer auseinander gewohnt haben.

Es kamen zum Anfang nach der Wiedervereinigung mehr Männer in den Osten. Und es sind deutlich mehr junge Frauen aus dem Osten in den Westen gezogen, weil Ostfrauen häufiger studiert haben, häufiger Abitur hatten und auch weggegangen sind von zu Hause. Während Ostmänner auch häufiger auf dem Bau und im Handwerk verblieben sind und dann in Landkreisen gelebt haben, wo es auch schlechte Geschlechterdisparitäten gibt, wo auf viele junge Männer wenige junge Frauen kamen. Die Chance, rein statistisch, dass eine Ostfrau mit einem Westmann zusammenkommt, war demzufolge deutlich höher als anders herum. Insofern muten die vier Prozent wenig an, sind aber total plausibel.

Außerdem kann man statistisch zeigen, auch wenn sie es ungern zugeben, dass Frauen immer noch im Schnitt nach oben heiraten, sich nach oben orientieren.

Es braucht also Gelegenheiten, sich zu begegnen?

Ja - und die sind immer bunter geworden. Es gibt Studien zum Beispiel in Berlin-Prenzlauer Berg, da hat sich mittlerweile die Bevölkerung einmal komplett ausgetauscht. Jetzt, 30 Jahre nach der Wende, sind viele Menschen wieder zurückgekommen - oder waren auch im Osten. Und so gab es immer mehr Möglichkeiten, dass Ost und West sich vermischen und dass sie miteinander in Berührung kommen und so auch Chancen entstehen für Partnerschaften, sich kennenzulernen, vor allen Dingen über die Arbeit und über die Arbeitsmigration.