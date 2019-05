Bei der Ziehung der Lottozahlen ist es am Sonnabend zu einer technischen Panne gekommen. Nach dem Startschuss durch Moderatorin Miriam Hannah fielen die ersten drei Kugeln noch regulär in die einzelnen Zylinder. Dann stockte die Lottotrommel jedoch und blieb kurz stehen. Die vierte und eine fünfte Kugel plumpsten schließlich direkt aufeinander in denselben Behälter.