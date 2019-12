Vor dem Petersdom im Vatikan haben zehntausende Gläubige die diesjährige Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus verfolgt. Am ersten Weihnachtstag erinnerte das katholische Oberhaupt an die Opfer von Gewalt und Verfolgungen weltweit - insbesondere an das Leiden von Kindern in Konflikten. Als Unrecht bezeichnete er ebenso die Gewalt, die Menschen weltweit zur Flucht zwinge, aber auch die Ablehnung der Schutzsuchenden in Europa. Christus solle das "oft verhärtete und egoistische Herz" der Menschen erweichen.

Gegen "Mauern der Gleichgültigkeit"

Deutliche Worte fand Franziskus mit Blick auf die Abschottungspolitik zahlreicher Länder, etwa in Europa. Menschen, die zur Flucht gezwungen seien, stießen dort auf "Mauern der Gleichgültigkeit", wo sie Hoffnung auf ein würdiges Leben haben könnten, sagte er.

Konkret rief Franziskus zu internationalen Friedensbemühungen für das vom Krieg zerrissene Syrien auf. Auch in der Ukraine brauche es "konkrete Lösungen für einen dauerhaften Frieden". Ebenso erinnerte er an soziale und politische Unruhen in Venezuela und anderen amerikanischen Ländern. Dagegen schwieg der Papst zu Spannungen und Problemen in Fernost - wie die Lage der Uiguren in China und die Proteste in Hongkong.

Zum Höhepunkt der Weihnachtsfeierlichkeiten spendete das katholische Kirchenoberhaupt den feierlichen Papstsegen "Urbi et Orbi - der Stadt und dem Erdkreis".

"Gott liebt auch die schlimmsten"