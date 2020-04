"Urbi et Orbi" Der Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) ist der wichtigste der katholischen Kirche und wird zu Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gesprochen. Der Segen wird seit dem 13. Jahrhundert gespendet. Im Normalfall versammeln sich die Gläubigen während der heiligen Messe auf dem Petersplatz in Rom, um den Segen vom Papst zu empfangen. Die Formel ermöglicht den Gläubigen den Ablass all ihrer Sünden - das geht auch aus der Ferne, weshalb der Segensspruch in vielen Sprachen und Ländern auf der ganzen Welt in Radio und Fernsehen gesendet wird.



Wegen der Corona-Krise hatte der Papst am 27. März zusätzlich einen solchen Sondersegen gespendet. Üblicherweise wird er von der Loggia des Petersdoms gespendet. Am Sonntag wollte der Papst auch diesen Teil der Osterbotschaft im Dom verkünden.