Nach dem Messerangriff am Freitag in einem Pariser Vorort hat die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde am Samstag mit und verwies auf eine mögliche Radikalisierung des 22-jährigen Nathan C., der bei dem Angriff in einem Park im Vorort Villejuif einen Menschen getötet und mehrere Verletzte hatte. Kurz darauf war er von Polizisten erschossen worden.