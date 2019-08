In Deutschlands Städten fehlt es an Parkplätzen.

Wenig Platz in Städten Problem für mobile Pflegedienste: Fehlende Parkplätze

Deutsche Städte ziehen viele Menschen an und wohin viele Menschen kommen, kommen auch viele Autos. In vielen Städten, so auch in Mitteldeutschland, herrscht deshalb Parkplatz-Knappheit. Was für viele ärgerlich ist, ist für mobile Pflegedienste ein schwerwiegendes Problem.

von Carolin Fröhlich, MDR AKTUELL