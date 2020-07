Bis zu 800 Menschen versammeln sich zurzeit regelmäßig am "Assi-Eck". In den vergangenen Wochen seien die Partys immer größer und die Beschwerden von Anwohnern immer mehr geworden, so Thomas Geithner. Oft werde bis nachts um vier Uhr gefeiert, manchmal sogar mit Bands. Dabei seien Lärm und Müll eigentlich Ordnungsstörungen, erklärt der Polizeisprecher: "Wir zeigen, dass wir da sind, wir erhöhen unsere Präsenz und versuchen durch Kommunikation Schrägstrich zu nerven sozusagen, die Leute zu bequatschen, von der Kreuzung runterzugehen, dass zumindest die Straßenbahn fahren kann und deeskalierend an die Vernunft zu appellieren. Das gelingt nur bedingt, sag ich mal vorsichtig."

Auch in anderen Großstädten in Mitteldeutschland versammeln sich zurzeit immer häufiger Menschenmassen nachts unter freiem Himmel, um zu feiern. In Leipzig zum Beispiel in der Könneritzstraße oder an der Sachsenbrücke, in Halle auf der Peißnitzinsel, ergab eine Umfrage vom MDR AKTUELL in Polizeirevieren und Ordnungsämtern. Zu Aggressionen, ähnlich wie in Stuttgart oder Frankfurt am Main, sei es bisher nirgendwo gekommen, heißt es.