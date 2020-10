1978 war die Geburtstunde des "Elsist" – was stand für "Elektro-Sicherheits-Stadtauto". Das Auto wurde nicht in Zwickau oder Eisenach gebaut, sondern von einer Handvoll Schüler und ihrem Lehrer in der "Station Junge Techniker" Finsterwalde in der Lausitz. Doch aufgrund vieler Auflagen war dies der erste und letzte Elektroflitzer in der DDR.