Einige Kulanzregeln gibt es allerdings schon. Der MDV bietet Betroffenen etwa an, in eine günstigere Tarifzone am Wohnort zu wechseln. Auch eine Dankeschön-Aktion für die Kunden sei geplant. Der Verkehrsverbund Oberelbe hat auf Anfrage mitgeteilt, dass Kunden, die von Kurzarbeit betroffen sind, ihr Abo unterbrechen könnten.

Verkehrsbund fordert Einzelfallentscheidungen für Kulanzregeln

Auch der Verkehrsverbund Mittelthüringen VMT war zu Beginn der Corona-Krise auf seine Abo-Kunden zugegangen. Als Ende März viele Strecken gestrichen wurden, konnten VMT-Kunden ihre Abos noch kurzfristig zum 1. April kündigen. Jetzt geht das aber nur noch nach den vergleichsweise kurzen vier Monaten Mindestlaufzeit. Die hätten die meisten Kunden vorzuweisen, sagt VMT-Chef Christoph Heuing. Mehr sei laut ihm nicht möglich.

Wir haben Tarifbestimmungen und dort stehen diese Abo-Vertragsbedingungen drin und die Kündigungsmodalitäten. Die sind beschlossen und die sind behördlich genehmigt. Die können wir nicht einfach mal eben so ändern. Christoph Heuing Chef Verkehrsbund Mittelthüringen

Daher müssten Kulanzentscheidungen, die es laut Heuing in großem Umfang gebe, immer Einzelfallentscheidungen sein, welche von den einzelnen Verkehrsunternehmen getroffen würden. Die größtenteils kommunal getragenen Verkehrsbetriebe würden keine Gewinne machen, sagt Heuing. Deswegen macht er auch keinen Hehl daraus, dass die Verbünde auf das Geld der Abonnenten angewiesen sind.

Starker Rückgang der Fahrgastzahlen im Nahverkehr

Der Grund: Im Zuge der Corona-Krise ist der sogenannte "Jedermannverkehr" zusammengebrochen. Niemand ist mehr Bus oder Bahn gefahren, also hat sich auch niemand mehr ein Ticket gekauft. Um 80 bis 90 Prozent sind die Fahrgastzahlen zurückgegangen.

"Es ist also eine Solidargemeinschaft aus öffentlicher Hand und auch ein Stück weit aus denen, die ein Abo haben - wenn dort die Gelder für ein paar Monate weiterfließen." Pro Bahn will sich damit nicht zufriedengeben und fordert die Politik zum Handeln auf. Nötig sei eine Kompensation für die Pendler und deswegen mehr Geld vom Staat für die Verkehrsverbünde, so der mitteldeutsche Pro Bahn-Chef Ronny Hausdorf.