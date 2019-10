In Jena wurde in den vergangenen fünf Jahren kein einziges Bußgeld wegen des Wegschnippens von Zigarettenstummeln verhängt, in Chemnitz wurden in zwei Jahren 35 Anzeigen gezählt. Die meisten statistisch erfassten Bußgelder verhängten Gera und Halle. In Halle etwa waren es in diesem Jahr 90. Zwischen fünf und 55 Euro Bußgeld werden meist fällig.