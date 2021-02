"So, heute bist du allein im Dienst mit Beate", sagt die Leiterin des Pflegedienstes vom Seniorenzentrum Azurit, Kathrin Miehl, zu Alicia Gohlke. Die anderen Mitarbeiterinnen kämpfen in und um Quedlinburg mit den Schneemassen. Die Fahrzeuge der ambulanten Pflege stecken fest. Doch die bedürftigen Menschen müssen trotzdem versorgt werden.

"Sie würden sich wund liegen. Sie würden in ihrem Stuhl und Urin liegen", beschreibt Altenpflegerin Alicia Gohlke die Probleme. Ebenso könnte die junge Frau den Blutzucker nicht messen, oder das benötigte Insulin verabreichen. "Sie würden unterzuckern, bis ins Delirium fallen."

Pflege: Zu Fuß zu den Menschen

Alicia Gohlke misst bei Helmut Gäde den Blutzucker. Der Rentner ist schwer an Diabetes erkrankt und braucht Hilfe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Durch den vielen Schnee muss "ich schlagartig, von jetzt auf gleich umplanen", sagt Kathrin Miehl. Die aktuelle Situation sei sehr außergewöhnlich – sogar für eine Region wie den Harz. "Man fühlt sich hilflos", berichtet Alicia Gohlke. Sie wolle eigentlich den Pflegebedürftigen helfen, doch dazu müsse man erstmal sich selbst helfen. Wenn keiner in der Nähe sei und "man ist selbst nur ein kleines Hemd", dann sei es schwierig das Auto aus dem Schnee zu bekommen, meint die zierliche Frau.

Deshalb sei für manche Menschen die Betreuung – trotz aller Bemühungen – an diesem Nachmittag nicht zu realisieren. "Sieben Leute! Nur in meiner Schicht. In der Frühschicht ist es noch schlimmer. Weil dort mehr Kunden auswärts sind", sagt Alicia Gohlke. Die junge Frau läuft an diesem Tag zu den meisten der älteren Menschen – ihr Weg führt sie durch die ganze Stadt. "Es geht ja nicht anders."

Einer ihrer Kunden an diesem Tag ist Helmut Gäde. Trotz der ungewöhnlichen Umstände hat der 89-Jährige einen Scherz auf den Lippen. Auf die Frage: "Was haben Sie heute gemacht?" Antwortet er: "Ich habe eine gute Portion geschlafen. Das ist ja ein Wetter, bei dem man am besten in der Horizontalen bleibt."

Auf die Betreuung angewiesen

Alicia Gohlke muss an diesem Tag zu ihren Kunden laufen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der ehemalige Betriebswirt ist schwer an Diabetes erkrankt und seine Werte müssen drei Mal am Tag überprüft werden. Er ist auf die medizinische Versorgung durch Alicia Gohlke und ihre Kollegen angewiesen. Ein weiterer Aspekt: "Ich bin sehr dankbar, weil auch die Einsamkeit da ist", sagt der Rentner. Die Kinder und seine Familie seien weit weg und "wir sind gleich um die Ecke", erklärt Alicia Gohlke. Am Abend schaut noch einmal einer ihrer Kollegen vorbei – jemand, der ebenfalls in Quedlinburg wohnt. "Wir sehen uns morgen wieder – in alter Frische", sagt die Altenpflegerin. "Bei uns sagt man: Munter bleiben", erwidert Helmut Gäde.