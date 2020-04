Hauptsache Gesund Pflegeexperte: "Die Mitarbeiter sind sehr angespannt"

Hauptinhalt

Ausgangsbeschränkungen in allen Bundesländern und Besucherstopps in Pflegeinrichtungen sollen unter anderem dabei helfen, das Coronavirus von der Risikogruppe fern zu halten. Isolation als Schutz vor Infektionen. Doch wer in der Pflege arbeitet, kann keinen Abstand halten.