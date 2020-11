Vom März bis September gab es durch die Heimaufsicht in Sachsen lediglich 52 Anlassprüfungen, in den ersten drei Quartalen zusammen insgesamt 166 Kontrollen. Noch im Jahr 2019 waren in Sachsen bei 632 Kontrollen 1.110 Mängel festgestellt worden.

In Thüringen waren es im laufenden Jahr bisher 36 Regelprüfungen und 30 Anlassprüfungen, wobei nicht mitgeteilt wurde, wann genau die Prüfungen stattfanden. Allerdings scheint die Heimaufsicht dort generell weniger zu prüfen: Bereits im Jahr 2019 gab es lediglich 87 Regelprüfungen und 52 Anlassprüfungen.

Anders ist die Lage in Sachsen-Anhalt: Dort waren die Regelprüfungen durch die Heimaufsicht lediglich von Mitte März bis Ende Juli ausgesetzt. Seitdem laufen sie bisher weiter– nach Angaben des zuständigen Landesverwaltungsamtes allerdings in eingeschränkter Form – und sollen „unter Beachtung strenger Hygienevorgaben weitestgehend aufrechterhalten werden“. 2020 waren es bisher 82 Regelprüfungen und 105 Anlassprüfungen (inkl. Nachprüfungen), wobei bereits 536 Mängel festgestellt wurden. Seit Anfang des Jahres gingen bereits 306 Beschwerden ein.

Im Jahr 2019 gab es demnach insgesamt 313 Regelprüfungen, 190 Anlassprüfungen und 47 Nachfolgeprüfungen. Dabei wurden 484 Mängel festgestellt. (Weitere Zahlen am Ende des Hintergrundartikels)

Keine Besuche, keine Hinweise

Für die Menschen in den Pflegeeinrichtungen eine schwierige Situation, heißt es von der Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA-Pflegeschutzbund). "Ohne die Regelkontrollen und die Besuche der Angehörigen fehlt uns ein umfassender Blick von außen", sagte BIVA-Sprecher David Kröll dem MDR. "Wir sind dafür, dass die Prüfungen durchgeführt werden, wenn sie sicher sind."

Das Problem: Anlassprüfungen sind etwa auf Grund von Hinweisen von Angehörigen zwar möglich. Da die Besuche aber über Wochen eingeschränkt waren, konnten auch keine Hinweise zu möglichen Mängeln gegeben werden.

Pflegeheime müssen sich besonders vor Corona schützen – für Pflegende eine Herausforderung. Bildrechte: dpa Der BIVA-Pflegeschutzbund betreibt unter anderem Beratungstelefone für Pflegebedürftige oder deren Angehörige. Nach Angaben von Sprecher Kröll gab es gerade in den Sommer- und Herbstmonaten ein hohes Beratungsaufkommen. Die meisten Angehörigen hätten sich zwar über das eingeschränkte Besuchsrecht beschwert. "Viele Menschen haben aber auch eine Verschlechterung des Zustands in den stationären Pflegeeinrichtungen beklagt." Einen Grund dafür sieht er darin, dass viele Angehörige üblicherweise das Pflegepersonal unterstützen, bestimmte Arbeiten selbst übernehmen. Mit dem Besuchsverbot sei diese Entlastung weggefallen.

Diesen Eindruck bestätigen auch Angehörige, die sich im Mai an einer Online-Umfrage des BIVA beteiligten. Auf die Frage, in welcher Form Angehörige in der Zeit des strikten Besuchsverbots Kontakt zu Ihrem/r Angehörigen herstellen konnten, schreibt ein/e Betroffene/r: "Informationen über Pflegekräfte waren nicht korrekt, nach nur wenigen Tagen des Besuchsverbotes musste unser Betreuter per Notarzt ins Krankenhaus, obwohl die Dehydrierung bekannt war und auch durch uns telefonisch erfragt wurde, ob es mit Nahrung und Flüssigkeit klappt. Aussage der Pflegekraft genervt: ‚Ja, ja.‘ Diagnose vom Klinikum: Exsikkose (Austrocknung des Körpers bei starkem Flüssigkeitsverlust, Anm. d. Red.). Wir übernahmen vorher 2-mal täglich das Anreichen von Mahlzeiten."

Pflegebeauftragter: Jeder Beschwerde nachgehen

Andreas Westerfellhaus ist Pflegebeauftrager der Bundesregierung Bildrechte: Holger Gross Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, (CDU) verteidigte die erneute Aussetzung der regulären Qualitätsprüfungen durch die Medizinischen Dienste zwar. "Aber ganz klar, darf die Qualität der Pflege auch in einer Pandemie nicht in Frage stehen. Deshalb werden Anlassprüfungen, also Prüfungen aufgrund konkreter Hinweise auf bestehende Qualitätsdefizite, bewusst nicht eingeschränkt", erklärte Westerfellhaus dem MDR. Jeder Beschwerde müsse nun "noch einmal mehr mit der gebotenen Sorgfalt nachgegangen werden".

Die sächsische Linken-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bundestagsauschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Sabine Zimmermann, sieht in der aktuelle Situation "ein pflegepolitisches Dilemma", wie sie dem MDR mitteilte.

Zimmermann kritisierte die erneuten Einschränkungen der Kontrollen seit November. "Solche gravierenden Entscheidungen" müssten durch die Parlamente getroffen werden. Die Linken-Politikerin plädiert mit Blick auf die kommenden Monate zudem dafür, dass Alten- und Pflegeheime besondere Priorität bei der Versorgung mit Schutzausrüstung und Testkapazitäten haben, "eben auch um Qualitätskontrollen überhaupt zu ermöglichen."

Warnung vor Alarmismus

Die sächsische Grünen-Landtagsabgeordnete Kathleen Kuhfuß sagte dem MDR hingegen, sie sehe die Aufgabe des MDK derzeit eher darin, Heime in schwierigen Zeiten mit Sachverstand zu begleiten und zu unterstützen. "Grundsätzlich wollen wir weg von Kontrollen, in denen es gute Noten für gute Dokumentation gibt. Pflegeheime müssen als lernende Organisationen verstanden und in dieser Entwicklung begleitet werden", sagte Kuhfuß weiter.

Sie plädierte für einen direkten Kontakt von Angehörigen zum zu Pflegenden, das sei die "wichtigste vertrauensbildende Maßnahme". Besuchsverbote seien als langfristige Maßnahme daher ungeeignet. "Es ist wichtig, dass die Pflegeheime so weit wie möglich geöffnet bleiben, für die Angehörigen aber auch für Ärzte und Heilmittelbesorger und Ergotherapeuten." Dazu sei es nötig, dass die Heime sich mit Schnelltests versorgen, damit man schnell prüfen könne, wer Corona-frei ist und auch getestete Besucher zugelassen werden könnten.