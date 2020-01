Seit einem halben Jahr leben die Schwestern nun im Pflegeheim Panoramablick in Auerbach. Wo für beide rund 6.500 Euro an Kosten zusammenkommen. "In dem Modell, was die Schwestern bisher hatten, dass eine Person rund um die Uhr für die Schwestern da ist, das kann man natürlich im Pflegeheim in dieser Intensität nicht leisten", räumt Michael Hummel, Geschäftsführer der AWO Auerbach, ein. Die Schwestern fühlen sich dort gut versorgt. Doch wollen sie wieder selbstbestimmt zu Hause leben und soziale Kontakte pflegen können. "In unserer gewohnten Umgebung", wünscht sich Carmen Luzius.