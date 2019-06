Natürlich gibt es in Deutschland Regeln zum Thema Hitze am Arbeitsplatz. Sie sind in der Arbeitsstättenverordnung festgeschrieben: Steigt die Raumtemperatur am Arbeitsplatz über 26 Grad, sollte der Arbeitgeber aktiv werden. Steigt sie über 30 Grad, ist er sogar dazu verpflichtet.